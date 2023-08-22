Черногория присоединилась к декларации G7 по "гарантиям безопасности" для Украины

Президенты Украины и Черногории Владимир Зеленский и Яков Милатович провели двустороннюю встречу в Афинах во вторник, сообщает Европейская правда.

Об этом оба лидера сообщили в соцсетях.

Зеленский отметил, что поблагодарил Черногорию за гуманитарную, военную и политическую поддержку, а также "за присоединение к декларации G7 по "гарантиям безопасности" для Украины".

Также они обсудили поддержку "формулы мира" и подготовку к саммиту мира.

I met with @JakovMilatovic to thank Montenegro for its humanitarian, military, and political support, as well as for joining the G7 Declaration on security guarantees for Ukraine.



We discussed Montenegro’s support for the Peace Formula as we prapare for the Global Peace Summit. pic.twitter.com/6m6VH7QGaq — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 22, 2023

В свою очередь Милатович на встрече с Зеленским подчеркнул осуждение российской агрессии против Украины и поддержку Киева со стороны Подгорицы.

"Меня пригласили посетить Киев, где мы подпишем соглашение о дружбе и сотрудничестве между нашими странами", – добавил черногорский президент.﻿

U razgovoru sa predsjednikom Ukrajine @ZelenskyyUa ponovio sam da ???????? otvoreno i snažno osuđuje agresiju Rusije protiv te zemlje i kazao da će ???????? u Crnoj Gori uvijek imati prijatelja. ????

1/2 pic.twitter.com/rczLy7Wc2u — Jakov Milatovic ???????????????? (@JakovMilatovic) August 22, 2023

Как известно, страны "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ по "гарантиям безопасности" для Украины. Лидеры согласовали не конкретные параметры "гарантий безопасности", а их рамку, а конкретные двусторонние договоры будут подписаны позже.

Ранее во вторник стало известно о присоединении Люксембурга к декларации G7. Кроме того, в течение августа Украина начала переговоры о "гарантиях безопасности" с Соединенными Штатами Америки и Великобританией.