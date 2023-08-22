Черногория присоединилась к "гарантиям безопасности" для Украины
Президенты Украины и Черногории Владимир Зеленский и Яков Милатович провели двустороннюю встречу в Афинах во вторник, сообщает Европейская правда.
Об этом оба лидера сообщили в соцсетях.
Зеленский отметил, что поблагодарил Черногорию за гуманитарную, военную и политическую поддержку, а также "за присоединение к декларации G7 по "гарантиям безопасности" для Украины".
Также они обсудили поддержку "формулы мира" и подготовку к саммиту мира.
В свою очередь Милатович на встрече с Зеленским подчеркнул осуждение российской агрессии против Украины и поддержку Киева со стороны Подгорицы.
"Меня пригласили посетить Киев, где мы подпишем соглашение о дружбе и сотрудничестве между нашими странами", – добавил черногорский президент.
Как известно, страны "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ по "гарантиям безопасности" для Украины. Лидеры согласовали не конкретные параметры "гарантий безопасности", а их рамку, а конкретные двусторонние договоры будут подписаны позже.
Ранее во вторник стало известно о присоединении Люксембурга к декларации G7. Кроме того, в течение августа Украина начала переговоры о "гарантиях безопасности" с Соединенными Штатами Америки и Великобританией.