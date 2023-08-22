В случае необходимости Польша готова в одностороннем порядке продлить запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус, сообщает PAP.

Министра спросили о сообщениях о том, что в коалиции стран, которые поддерживают запрет импорта украинского зерна, произошел раскол и количество стран-членов, выступающих против польской позиции о продлении запрета после 15 сентября этого года, увеличилось с 13 до 20.

"Я впервые слышу, что есть больше стран, которые выступают против этого. Я говорил со многими министрами из Европейского Союза на эту тему. Я вижу понимание, что надо строить коалицию. Надо построить механизм. Я убежден, что Румыния в коалиции", – заявил Телус.

Он выразил мнение, что сохранение запрета на импорт украинского зерна только до 15 сентября является "политическим аргументом для дальнейшей дестабилизации ситуации в Польше".

Министр заявил, что правительство "этого не допустит".

Он признал, что для польского правительства важно, "чтобы решение было найдено в рамках ЕС, чтобы не надо было выламывать двери, но если будет такая необходимость ввести свой односторонний запрет, то мы его введем, ведь для нас важны интересы фермеров".

Телуса также спросили о риске наложения штрафных санкций на Польшу, если она нарушит правила единого рынка.

"Я больше не хочу слушать об угрозе штрафов для нас, поляков (...). Мы будем проводить жесткую политику в интересах поляков", – сказал он.

При этом он заявил, что транзит зерна через Польшу будет осуществляться.

"Мы ведем диалог с Украиной, а также с Литвой и Латвией, чтобы использовать их порты", – отметил он.

Как сообщалось, подавляющее большинство государств-членов Европейского Союза не поддерживает продление после 15 сентября эмбарго на импорт зерна из Украины, и в случае односторонних шагов Польши некоторые страны могут прибегнуть к контрмерам.

Украина тверда в своих требованиях о том, что ЕС должен отменить односторонние ограничения для украинского экспорта, и считает, что Брюссель должен договориться с Польшей.