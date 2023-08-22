Шмыгаль: Тарифы на тепло для населения не будут повышаться до апреля 2024 года

Кабинет Министров на заседании во вторник, 22 августа, продлил действие механизма возложения социального долга на рынке природного газа до середины апреля 2024 года, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Обеспечиваем неизменность тарифов на тепло для населения в новом отопительном сезоне" , - отметил он.

Согласно решению правительства, "Нафтогаз" будет и дальше реализовать газ поставщикам тепла для населения по фиксированной цене — 7,4 тыс грн за тысячу кубических метров.

По словам Шмыгаля, это решение – часть комплексных мероприятий по подготовке к зиме.

"Работаем над тем, чтобы в домах каждого украинца был свет и тепло, а наша критическая инфраструктура получила надежную защиту от российских ракет и дронов" , - резюмировал премьер.

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что Кабинет министров готовит ряд системных решений на рынке газа, которые коснутся производителей тепла для населения, бюджетных учреждений и промышленности.