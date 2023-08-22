Президенты Украины и Молдовы провели переговоры в Афинах: что обсудили

Президенты Украины и Молдовы Владимир Зеленский и Майя Санду во вторник провели переговоры в Афинах на полях саммита балканских государств, сообщает Европейская правда.

Об этом оба лидера сообщили в соцсетях.

По словам Зеленского, с Санду он обсудил развитие "партнерства и совместного противодействия российским агрессивным политикам и гибридным угрозам".

"Обсудили также альтернативные маршруты зернового экспорта. Работаем вместе на пути наших стран к вступлению в ЕС", – добавил он.

Молдовский президент в свою очередь выразила Украине благодарность за сопротивление российской агрессии и подтвердила поддержку Кишиневом Украины.

"И Молдова, и Украина стремятся к вступлению в ЕС не только для того, чтобы процветать, но и для того, чтобы стать сильными демократиями и обеспечить безопасность наших народов", – отметила Санду.

В конце марта молдавский президент Майя Санду приехала в Украину и встретилась с Владимиром Зеленским в Киеве. Также оба лидера пересеклись в Кишиневе в июне на саммите Европейского политического сообщества.

Украина и Молдова в июне 2022 года получили статус кандидата на членство в Европейском Союзе и стремятся до конца года начать переговорный процесс о вступлении. Оба государства также заинтересованы в сотрудничестве в сферах экономики и безопасности на фоне агрессии России и ситуации в Приднестровье.

Следует отметить, что премьер Молдовы Дорин Речан вместе и еще тремя министрами совершают двухдневный визит в Киев.