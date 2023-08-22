Умер легендарный итальянский певец Тото Кутуньо: что известно

Во вторник, 22 августа, в возрасте 80 лет скончался известный итальянский певец, композитор, инструменталист, победитель песенного конкурса в Санремо и Евровидение-1990 Тото Кутуньо, сообщает Деловая столица.

Официальная причина смерти пока не сообщается. Однако стоит отметить, что Тото Кутуньо много лет боролся с онкологией.

Певец и автор песен скончался 22 августа около 16:00 в больнице Сан-Рафаэле в Милане, куда он был госпитализирован, сообщили в агентстве ANSA. Новость журналистам подтвердил менеджер артиста.

Представитель звезды Даниил Манкузо сообщил, что "после продолжительной болезни певцу стало хуже". Исполнитель, по его словам, страдал несколько месяцев.

В 1976 году Кутуньо принял участие в песенном конкурсе в Санремо вместе со своей группой, заняв третье место. Успех пришел в 1980 году — он победил с песней "Solo noi" ("Только мы"). В общей сложности он занимал второе место в этом конкурсе 6 раз — в 1984 году (с песней "Serenata"), 1987 ("Figli"), 1988 ("Emozioni"), 1989 ("Le mamme"), 1990 (с "Gli amori"), итальянской версией песни Рэя Чарльза "Good Love Gone Bad") и 2005 года ("Come noi nessuno al mondo"). В общей сложности он участвовал в этом песенном соревновании 13 раз.

Кутуньо победил на конкурсе Евровидение в Загребе 1990 года со своей собственной песней "Insieme: 1990" ("Итого: 1990"), балладой посвященной европейской политической интеграции.

В ноябре 2010 года исполнитель приезжал в Киев и давал концерт вместе с сыном Адриано Челентано – Джакомо.

В 2015 году Тото Кутуньо вместе с Аль Бано, Рикардо Фольи и группой "Рикки э повери" через YouTube-канал "Друзья Путина в Италии и во всем мире" ("Amici di Putin In Italia e nel mondo") поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения. Это произошло перед его концертом в Украине и вызвало негативную реакцию в украинском обществе.