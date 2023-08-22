Международный суд ООН заслушает возражения России по делу о геноциде

Международный суд ООН в сентябре проведет слушания, посвященные возражениям России относительно юрисдикции суда по делу о геноциде, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

Слушания пройдут с 18 по 27 сентября во Дворце мира в Гааге.

"Международный суд ООН, главный судебный орган Организации Объединенных Наций, проведет публичные слушания по предварительным возражениям, выдвинутых Российской Федерацией по делу по обвинениям в геноциде по Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него (Украина против Российской Федерации: 32 государства, вступающих в дело) с понедельника 18 сентября по среду 27 сентября 2023 года во Дворце мира в Гааге, где находится штаб-квартира Суда", – говорится в сообщении.

Слушания начнутся с аргументов России, а затем – Украины.

26 февраля 2022 года Украина подала в Секретариат суда заявление о возбуждении производства против Российской Федерации по "спору... относительно толкования, применения и исполнения Конвенции 1948 года о предотвращении преступления геноцида и наказании за него".

16 марта 2022 года Международный суд ООН в Гааге обязал Россию прекратить начавшиеся 24 февраля 2022 года военные действия в Украине, заявленной целью которых было "предотвращение и наказание" якобы геноцида в Луганской и Донецкой областях Украины.

В Кремле заявили, что будут игнорировать решение.

3 октября 2022 года Российская Федерация подала предварительные возражения относительно юрисдикции суда и приемлемости заявления.