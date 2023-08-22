WSJ: Китайская техника строила укрепления на оккупированных территориях

Китайский экспорт в Россию резко вырос с прошлого года, особенно в части экскаваторов и другой техники, которые используются оккупантами для рытья траншей и укрепления на оккупированных территориях Украины, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на торговые данные.

Общий объем торговли Китая с Россией за первые семь месяцев 2023 года вырос на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 134 млрд долларов. Пекин поставляет России целый ряд товаров, в том числе и такие, которые имеют потенциальное военное применение, как микрочипы и экскаваторы для копания траншей.

За этот период китайский экспорт в Россию вырос на 73% даже несмотря на то, что общий экспорт Китая упал на 5%. По оценкам Банка Финляндии, Китай сейчас является источником от 45% до 50% российского импорта, по сравнению с 25% до полномасштабного вторжения России в Украину.

Западные санкции ограничили доступ РФ ко многим товарам западного производства, поэтому китайские компании заполнили этот пробел собственной продукцией - автомобилями, электроникой, продуктами питания, табаком, металлами, смартфонами и другими потребительскими товарами. От этого выигрывает и Китай, особенно когда экономика страны сталкивается с рядом вызовов, в частности со снижением спроса со стороны стран Запада.

Китайские компании поставляли в Россию компьютерные чипы, детали для реактивных истребителей, а также технологии навигации и глушения. В докладе, опубликованном в прошлом месяце Управлением директора национальной разведки США, также говорится о том, что Китай помогает России избегать санкций и покупать технологии военного назначения.

Примечательно, что ровно год назад российский импорт китайской землеройной техники начал резко расти. За первые семь месяцев года Китай продал России почти вдвое больше фронтальных погрузчиков и более чем втрое больше экскаваторов, чем за тот же период годом ранее.

По словам старшего научного сотрудника Атлантического совета Джозефа Вебстера, это свидетельствует о том, что Россия использует некоторые из них для возведения укрепительных сооружений в войне против Украины.

"Китайские компании сделали возможным строительство российских укреплений в Украине" , - сказал он.

"Это не совпадение, именно тогда (год назад - ЭП) российские войска действительно начали окапываться, когда они начали отступать".

Губернатор Сахалинской области России Валерий Лимаренко в июне передал новые экскаваторы китайского производства оккупационным войскам на востоке Украины, свидетельствует размещенное на его канале в Telegram видео.

Кроме того, китайский экспорт автомобилей в Россию также резко вырос после того, как в начале прошлого года поставки из Европы почти прекратились. За первые шесть месяцев этого года Китай экспортировал в Россию более 341 тыс автомобилей, что почти в шесть раз больше, чем в первой половине 2022 года.

Напоминаем:

С начала большой войны Китай осуществил тысячи поставок для российских компаний, среди которых подсанкционные, которые производят ракетные установки, бронетехнику и стратегические бомбардировщики.