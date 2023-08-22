ГУР: Россияне затапливают паромы, что бы защитить Крымский мост от атак

Россияне пытаются оградить Крымский мост от атак посредством затопления паромов, чтобы создать защитную линию, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

В частности, по информации ГУР, сейчас россияне проводят подготовку к затоплению второго парома вблизи Крымского моста.

"Оккупанты планируют затопить по меньшей мере шесть плавсредств указанного типа с целью создания защитной линии перед Керченским мостом" , — отмечают в ГУР.

Там уточняют, что между затопленными паромами враг хочет установить ограждения бона, чтобы защитить мост от ударов.

"Нехитрая мера защиты девятнадцатикилометрового моста в виде затопления паромов свидетельствует о лихорадке решений врага и интеллектуальном кризисе внутри военно-политического руководства террористической России" , — объясняют в разведке.

Как сообщалось, на днях глава СБУ Василий Малюк впервые рассказал, как взорвали Крымский мост в октябре 2022 года – с помощью грузовика, начиненного взрывчаткой. Также он рассказал новые подробности недавней атаки морских дронов СБУ на мост.