ГУР: Россияне затапливают паромы, что бы защитить Крымский мост от атак
Россияне пытаются оградить Крымский мост от атак посредством затопления паромов, чтобы создать защитную линию, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
В частности, по информации ГУР, сейчас россияне проводят подготовку к затоплению второго парома вблизи Крымского моста.
"Оккупанты планируют затопить по меньшей мере шесть плавсредств указанного типа с целью создания защитной линии перед Керченским мостом", — отмечают в ГУР.
Там уточняют, что между затопленными паромами враг хочет установить ограждения бона, чтобы защитить мост от ударов.
"Нехитрая мера защиты девятнадцатикилометрового моста в виде затопления паромов свидетельствует о лихорадке решений врага и интеллектуальном кризисе внутри военно-политического руководства террористической России", — объясняют в разведке.
Как сообщалось, на днях глава СБУ Василий Малюк впервые рассказал, как взорвали Крымский мост в октябре 2022 года – с помощью грузовика, начиненного взрывчаткой. Также он рассказал новые подробности недавней атаки морских дронов СБУ на мост.