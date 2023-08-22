Украинцам напомнили, как сообщить ВСУ о местонахождении оккупантов

Силы обороны ежедневно защищают нашу свободу и декупируют территории Украины. Однако им постоянно необходима помощь в выявлении позиций врага, сообщает РБК-Украина.

Об этом в своем Telegram-канале напомнил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В частности, в чатботе "єВорог" военные собирают информацию о расположении техники, которую россияне используют во время ракетных обстрелов Украины.

ВСУ важно иметь данные о:

ракетные комплексы С-300 и С-400;

огнеметные системы залпового огня Буратино/Солнцепок;

баллистические ракетные комплексы Искандер, способные поражать цели на дальние расстояния;

тактические ракетные комплексы Точка-У.

Кроме этого нужна информация о системах связи, средствах радиоэлектронной борьбы, бензовозах, перемещении вражеских колонн, транспортировке техники по железной дороге, складах с боеприпасами и позициях артиллерии.

"И самое главное. Не забывайте о правилах безопасности. Делать фото или видео нужно только с безопасного расстояния. А после отправки данных нужно очистить галерею и удалить историю переписки с чатом. Нам важна ваша безопасность" , - написал Федоров.

Воспользоваться чат-ботом "єВорог " можно здесь﻿.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, украинские военные изначально лета продолжают наступать на отдельных участках фронта. Они преуспевают и вытесняют русских оккупантов.

В частности, на юго-востоке нашими защитниками уже был уволен ряд населенных пунктов. Недавно ВСУ деоккупировали поселок Урожайное Донецкой области.

Также сейчас ведутся бои за село Роботино Запорожской области.