СМИ: Украина опровергла фейки россиян о потере своего катера возле Змеиного

Украина не теряла своего военного катера у острова Змеиный, как об этом заявляют российские военные, сообщает Деловая столица.

Об этом в комментарии CNN заявил неназванный представитель Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

"Никакого подобного инцидента с украинским флотом не было. Потерь среди личного состава ВМС нет. Соответственно, в таком случае нам нечего комментировать" , — сказал он.

Во вторник, 22 августа, Министерство обороны России заявило, что якобы уничтожило быстроходный военный катер Willard Sea Force с десантной группой украинских военных на борту.

Они заявили, что уничтожили катер с помощью авиационной пушки, а также обнародовали видео "атаки", на котором можно увидеть неизвестный катер, но кадров уничтожения там нет.