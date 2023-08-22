СМИ: Украина опровергла фейки россиян о потере своего катера возле Змеиного
Украина не теряла своего военного катера у острова Змеиный, как об этом заявляют российские военные, сообщает Деловая столица.
Об этом в комментарии CNN заявил неназванный представитель Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
"Никакого подобного инцидента с украинским флотом не было. Потерь среди личного состава ВМС нет. Соответственно, в таком случае нам нечего комментировать", — сказал он.
Во вторник, 22 августа, Министерство обороны России заявило, что якобы уничтожило быстроходный военный катер Willard Sea Force с десантной группой украинских военных на борту.
Они заявили, что уничтожили катер с помощью авиационной пушки, а также обнародовали видео "атаки", на котором можно увидеть неизвестный катер, но кадров уничтожения там нет.