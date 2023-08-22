СМИ: Чехия арестовала активы семьи главного ракетостроителя России

Управление финансового анализа Чехии арестовало активы семьи руководителя российской ракетостроительной компании Бориса Обносова на чешской территории, в том числе и те, которые принадлежат его дочери и зятю – все трое находятся в санкционном списке страны, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Чешское телевидение.

Состояние семьи Обносова в Чехии оценивается в более 100 миллионов крон (4,15 миллиона евро). Наибольшая доля записана на зятя Обносова – Ростислава Зорикова.

Финансовая полиция Чехии арестовала четырнадцать квартир Зорикова в элитных районах Праги, а также активы компании Зорикова по аренде недвижимости Riomax. До объявления санкций мужчина успел передать долю в другой чешской компании, Altera, своему отцу.

Ростислав Зориков является постоянным резидентом Чехии как минимум с июня 2020 и, по некоторым данным, до сих пор живет в Праге.

На прошлой неделе правительство Чехии внесло Обносова, его дочь Ольгу и зятя Зорикова в санкционный список. Борис Обносов является генеральным директором российской государственной холдинговой компании КТРВ, которая производит системы вооружения и поставляет их вооруженным силам России. Его дочери принадлежат 20% акций КТРВ.

Согласно закону, введение национальных санкций можно обжаловать в суде. В первой инстанции дело будет рассматривать Муниципальный суд Праги.

В целом Чехия заморозила подсанкционных активов на сумму более 415 миллионов евро.