Беспилотники снова атаковали РФ: один попал в "Москву-Сити"

Ночью 23 августа беспилотники снова атаковали столицу России. Один из них попал в московский бизнес-центр "Москва-Сити", еще один российская ПВО якобы сбила в Московской области, сообщает Украинская правда.

"Этой ночью ПВО сбила беспилотник в Можайском районе Московской области. Второй БпЛА попал в строящееся в "Сити" здание" , – сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам Собянина, на место взрыва выехали оперативные службы, предварительно пострадавших нет.

Российские Telegram-каналы публикуют видео попадания беспилотника в здание "Москвы-Сити". На них видна яркая вспышка после взрыва.

Сообщается, что атакованное здание повреждено на уровне 10-15 этажей.

Отмечается, что российские экстренные службы осматривают башню между "Меркурием" и "Экспоцентром".