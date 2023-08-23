Сегодня состоится третья Крымская платформа: что в повестке дня

Международный саммит Крымской платформы стартует сегодня, 23 августа. Это уже третьи по счету переговоры, но в текущем году они пройдут в гибридном формате с целью привлечь еще больше участников. Лидеры стран и правительств намерены обсудить будущее полуострова и проблему безопасности в Черном море, пишет Анна Березина, РБК-Украина.

Повестка дня

Встреча участников Крымской платформы 23 августа будет посвящена вопросам территориальной целостности, будущему полуострова после его деоккупации и гуманитарной политике.

Ключевой темой также станет безопасность в Азово-Черноморском регионе, как главная составляющая для работы зерновых коридоров.

Первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова сообщила, что саммит будет развиваться вокруг двух сигналов.

"Никакой торговли вокруг Крыма не может быть, поскольку Крым является интегральной частью Украины, и второе, что Украина сама будет решать путь деоккупации полуострова" , – подчеркнула она.

Если два предыдущие саммита имели цель подтвердить, что Крым является частью Украины, и консолидировать максимальную международную поддержку вокруг данного вопроса, то на переговорах 23 августа впервые поднимут вопрос реинтеграции Крыма после войны.

Как рассказала Джапарова, президент Владимир Зеленский инициировал на саммите внутренне-политический трек вопросов. На второй панели представители разных министерств Украины будут говорить о восстановлении Крыма после войны.

Третья панель переговоров затронет вопросы гуманитарной политики, в частности обсудят демографическую ситуацию на полуострове, нарушение прав человека, принудительную российскую паспортизацию граждан Украины.

Участники

В этом году саммит пройдет в смешанном формате – участники будут присутствовать как лично, так и онлайн.

На первую Крымскую платформу приехали представители 47 стран. Во время второго саммита удалось собрать 60 участников, включая страны Глобального Юга.

Эмине Джапарова рассказала, что 23 августа 2023 на переговорах будут еще 4 новых страны, но заранее не уточнила, какие именно.

Известно, что накануне саммита в Украину прибыли президент Болгарии Каталина Новак и премьер-министр Молдовы Дорин Речан. Анонсируя третью встречу по Крыму, президент Владимир Зеленский пригласил на нее премьера Нидерландов Марка Рютте.

Ожидания Украины от переговоров

По словам постоянной представительницы президента в АР Крым Тамилы Ташевой, украинская сторона ожидает от партнеров поддержки планов по реинтеграции полуострова после войны, в том числе в экономическом плане.

На саммите также планируют поднять вопрос о безопасности в Азовском и Черном морях.

"Мы это обязательно должны обсудить. Потому что все вопросы, которые связаны, в том числе, с зерновыми коридорами, они связаны с безопасностью в Азово-Черноморском регионе" , – отметила Ташева.

Первая замминистра иностранных дел Эмине Джапарова выразила надежду, что саммит станет доказательством, що партнеры поддерживают проактивную позицию Украины.

В Верховной раде заявили, что Крымская платформа – серьезный политико-дипломатический уровень, и задача Украины состоит в том, чтобы привлечь максимальное внимание к проблеме деоккупации Крыма.

"Крымская платформа направлена на то, чтобы в мире была единая позиция относительно того, что Крым будет, должен быть и может быть освобожден и деоккупирован. И это составляющая Формулы мира нашего президента Владимира Зеленского. По-другому не будет" , – подчеркнул председатель Комитета ВР по правовой политике Денис Маслов.

Что такое "Крымская платформа"

Переговоры в формате "Крымская платформа" были инициированы президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы объединить международные усилия для деоккупации Крыма, защиты прав и свобод населения полуострова, а также для укрепления европейской и мировой безопасности.

Установочный саммит состоялся в 2021 году в Киеве. По его итогам приняли декларацию, в которой осудили нарушения прав человека в Крыму, милитаризацию полуострова, препятствование судоходству через Керченский пролив, изменение демографической структуры полуострова путем переселения граждан РФ в Крым.

Второй саммит состоялся в августе 2022 – уже в условиях полномасштабного вторжения РФ. Из-за чего формат был дистанционным, но он собрал рекордное количество участников – 60 лидеров стран, правительств и международных организаций, в т.ч. НАТО.

В совместном заявлении участники выразили поддержку Украине в борьбе с российским агрессором, призвали РФ немедленно вывести войска и технику с территории Украины, включая Крым, прекратить тяжкие преступления против украинцев и преследование крымских татар.

Отметим, помимо саммита на уровне лидеров также проходят парламентские встречи Крымской платформы. Первая состоялась осенью 2022 в Хорватии, а очередные переговоры планируются в Праге 24 октября 2023.