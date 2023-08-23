Пентагон о наступлении ВСУ: Неуместно подводить счет во время боя

Украинские силы продолжают продвигаться вперед по всей линии фронта в Украине, а тем временем внимание США сосредоточено на тесном общении с союзниками и партнерами, чтобы убедиться, что у Украины есть все необходимое для защиты и возвращения суверенной территории. Об этом заявил спикер Пентагона генерал Пэт Райдер на брифинге, сообщает Голос Америки.

"Внимание и дальше будет сосредоточено на помощи украинцам получить обучение, оборудование и ресурсы, чтобы они были способны побеждать на поле боя, защитить свою страну и вернуть себе суверенную территорию. Что мы собираемся делать, так это продолжать поддерживать их столько, сколько потребуется" , – подчеркнул спикер Пентагона генерал Пэт Райдер.

По словам Райдера, комментировавшего вопросы журналистов о контрнаступлении, неуместно было бы подводить счет сейчас, когда бой еще продолжается.

"Мы с самого начала говорили, что это будет очень жесткая и сложная операция по тяжелой борьбе. Это марафон, а не спринт. Поэтому иллюзий на этот счет быть не должно. […] Я не собираюсь прибегать к подведению счета посреди боя. Это было бы некстати" , – заявил Райдер.

Райдер также подчеркнул, что США готовы присоединиться к подготовке украинских пилотов для истребителей F-16, если мощности европейских партнеров будут исчерпаны.

Ранее советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что не считает, что война в Украине зашла в тупик. Он подчеркнул, что Украина продолжает методично и систематически возвращать свои территории.