В РФ заявили об атаке беспилотника на село в Белгородской области

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков утверждает, что в результате сброса 2 гранат с БПЛА поврежден санаторий в селе Лавы Валуйского округа, сообщает Украинская правда.

По словам российского губернатора, под обстрел попало село Лавы Валуйского городского округа.

Гладков утверждает, что беспилотник сбросил 2 гранаты на территорию местного санатория, в результате чего выбиты 4 окна и посечен фасад здания, пострадавших нет.

Напомним, ночью 23 августа беспилотники снова атаковали﻿ столицу РФ, один попал в "Москву-Сити". В российском Минобороны заявили﻿, что сбили два БпЛА.