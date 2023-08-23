Британия сообщила о перехвате российских бомбардировщиков вблизи Шотландии

Британские самолеты были подняты утром 21 августа, реагируя на появление двух российских бомбардировщиков севернее Шетландских островов в Шотландии. Об этом говорится в распространенном 22 августа заявлении министерства обороны Великобритании, сообщает Радио Свобода.

В министерстве заявили, что самолеты наблюдали за бомбардировщиками Ту-142, когда они проходили "в пределах северной зоны воздушного патрулирования НАТО". Реактивные самолеты Королевских ВВС Typhoon были отправлены с военного аэродрома Лоссимут на северо-востоке Шотландии.

"Экипажи Королевских ВВС в Лоссимуте постоянно наблюдают за воздушным пространством Соединенного Королевства и всегда готовы мгновенно принять меры, чтобы обеспечить безопасность нашей страны" , - сказал в заявлении министр вооруженных сил Джеймс Гиппи.

По данным министерства, после выполнения миссии британские самолеты вернулись на свою базу.

Инциденты с участием российских и западных самолетов участились на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

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