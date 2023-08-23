Россия нанесла авиаудар по Херсону, загорелся детсад

Утром 23 августа российские оккупанты нанесли авиаудар по Херсону. Возникло возгорание учреждения дошкольного образования в Корабельном районе, есть раненые.

Об этом сообщил﻿ начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

"В результате утреннего авиаудара возникло возгорание заведения дошкольного образования в Корабельном районе. К тушению оперативно привлечены 3 единицы специализированной техники и 14 работников личного состава ГСЧС. В результате коварного вражеского обстрела ранения получили 6 человек" , – сообщил он.

В городской военной администрации добавили, что за минувшие сутки враг обстрелял Херсонскую общину 13 раз, использовал 78 снарядов. Поражения зафиксированы в Херсоне, Садовом и Камышанах.

В результате обстрелов 1 человек погиб, еще 4 человека получили ранения различной степени тяжести.