Белый дом уверен, что Конгресс проголосует за дополнительное финансирование для Украины
Администрация Джо Байдена уверена, что сможет обеспечить дополнительное финансирование для Украины, несмотря на сопротивление некоторых республиканцев в Палате представителей. Об этом во время брифинга сказал советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает Европейская правда.
По его словам, и в Палате представителей, и в Сенате "есть сильные голоса республиканцев и демократов на ключевых руководящих должностях, которые выступают за продолжение финансовой поддержки Украины", чтобы Киев "имел инструменты, необходимые для защиты своего суверенитета и территориальной целостности".
"Поэтому мы верим, что поддержка будет, и она будет устойчивой, даже если некоторые в оппозиции не согласны, и мы верим, что в основе все еще существует прочный двухпартийный фундамент поддержки нашей политики в отношении Украины, а также поддержки и защиты Украины", – подчеркнул Салливан.
Он также сказал, что администрация сообщила Киеву, а также союзникам и партнерам, что она имеет "уверенность в том, что США будут продолжать быть (рядом с Украиной), как обязались быть рядом столько, сколько это нужно".