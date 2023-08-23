Белый дом уверен, что Конгресс проголосует за дополнительное финансирование для Украины

Администрация Джо Байдена уверена, что сможет обеспечить дополнительное финансирование для Украины, несмотря на сопротивление некоторых республиканцев в Палате представителей.﻿ Об этом во время брифинга сказал советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает Европейская правда.

По его словам, и в Палате представителей, и в Сенате "есть сильные голоса республиканцев и демократов на ключевых руководящих должностях, которые выступают за продолжение финансовой поддержки Украины", чтобы Киев "имел инструменты, необходимые для защиты своего суверенитета и территориальной целостности".

"Поэтому мы верим, что поддержка будет, и она будет устойчивой, даже если некоторые в оппозиции не согласны, и мы верим, что в основе все еще существует прочный двухпартийный фундамент поддержки нашей политики в отношении Украины, а также поддержки и защиты Украины" , – подчеркнул Салливан.

Он также сказал, что администрация сообщила Киеву, а также союзникам и партнерам, что она имеет "уверенность в том, что США будут продолжать быть (рядом с Украиной), как обязались быть рядом столько, сколько это нужно".