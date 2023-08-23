ISW: Оккупанты все больше озабочены продвижением ВСУ на юге

Российские силы озабочены недавним украинским продвижением на границе Донецкой и Запорожской областей и на западе Запорожской области. Об этом заявили в Институте изучения войны (ISW), сообщает Радио Свобода.

"Спутниковые снимки за ноябрь 2022, декабрь 2022 и август 2023 показывают, что российские войска за последний месяц заметно ускорили расширение оборонных укреплений вблизи Красноселовки (38 км юго-западнее Великой Новоселки и 27 км от нынешней линии фронта)" , – говорится в сообщении.

Аналитики также цитируют украинского полковника Петра Черника, который заявил, что созданы все условия для того, чтобы украинские войска зашли в Северное Приазовье и снесли российские позиции на юге Украины и в оккупированном Крыму, и что российские войска укрепляют свои позиции на Перекопском перешейке (около 160 км к северу от Севастополя) и строят три линии обороны в этом районе.

"Черник предположил, что российские войска не строили бы дополнительной обороны, будь уверены, что смогут удержать свои позиции на Перекопском перешейке. Начальник Главного управления военной разведки (ГУР) Украины генерал-майор Кирилл Буданов заявил, что российские войска создали в Крыму четыре неопределенных группировки" в рамках подготовки к украинскому контрнаступлению и отметил, что такого раньше не было" , – говорится в отчете.

Строительство дополнительных оборонных укреплений в Запорожской области и на Перекопском перешейке и создание четырех неопределенных "группировок" в Крыму может свидетельствовать о том, что российские войска "все больше озабочены последним украинским продвижением на южном фронте", отметили в ISW.

По словам аналитиков, продвижение Украины в районе Роботиного приближает украинские силы к началу операций против второй линии обороны, "которая может быть относительно слабее", чем первая линия российской обороны в этом районе.

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