WSJ: В Европе исчезают стартапы из-за сокращения инвестиций

Для тысяч европейских стартапов новой реальностью становится борьба за привлечение средств. Венчурные инвестиции в Европе упали на 61%, стартапы сокращают рабочие места и отказываются от расширения, сообщает Новое время.

Как пишет The Wall Street Journal, многим европейским стартапам пришлось свернуть планы расширения, поскольку финансирование венчурного капитала резко сократилось из-за вялого экономического роста и повышения процентных ставок.

Повышенная доходность, которую сейчас предлагают облигации и другие относительно безопасные инвестиции, отвлекла многих европейских инвесторов от более рискованных, менее знакомых классов активов, таких как стартапы.

Многие европейские инвесторы, вкладывавшие средства в стартапы в последние годы, были состоятельными семьями. Они часто инстинктивно предпочитают предсказуемые активы, такие как облигации, но не могли достичь прибыли в эпоху сверхнизких процентных ставок. Сейчас с ростом процентных ставок и высокой оценкой технологических стартапов многие из так называемых семейных офисов, возвращаются к старым стратегиям.

Финансирование венчурного капитала значительно сократилось и в США, однако в Европе спад венчурного капитала значительно глубже.

По данным PitchBook Data, объем венчурных фондов, инвестируемых в Европу, упал на 61% в первой половине этого года по сравнению с тем же периодом 2022-го, что хуже, чем в США.

Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и пять членов блока пытаются восполнить дефицит финансирования и ранее в этом году пообещали выделить €3,75 млрд для финансирования европейских технологических компаний.

GoStudent, австрийская компания цифрового образования, сократила более 10% своей рабочей силы и ушла с рынка США. Glovo, испанская компания по доставке еды, в начале этого года уволила 250 человек, около 7% своей рабочей силы. В Германии примерно вдвое меньше вакансий в сфере технологий, чем год назад.

Объем денег, собранных фондами, которые продают свои активы в стартапах посредством IPO или другими способами, такими как продажа частным инвестиционным компаниям, в этом году, по прогнозам, снизится примерно на 80%.