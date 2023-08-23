Британия признает ЧВК Вагнера террористической организацией - FT

Великобритания в ближайшие недели признает группу Вагнера террористической организацией, сообщает Financial Times со ссылкой на источники в правительстве, сообщает Зеркало недели.

Ожидается, что министр внутренних дел Суэлла Брейверман вскоре объявит об этом в соответствии с предусмотренными принятым в 2000 году Законом о борьбе с терроризмом полномочий.

Этот шаг следует вслед за обвинениями со стороны депутатов в бездействии правительства, причем одна межпартийная группа парламентариев в прошлом месяце назвала подход Великобритании к борьбе с ЧВК Вагнера «чрезвычайно неудовлетворительным».

Великобритания уже ввела санкции против группы Вагнера, ее основателя Евгения Пригожина и ряда командиров частной военной компании.

Среди тех, кто уже вошел в список, есть официальные лица и подставные компании Вагнера, обвиняемые в участии в самых кровавых боевых действиях России в Украине и совершении многочисленных военных преступлений. Наемники также, вероятно, ответственны за казни, пытки и разжигание нестабильности в странах Африки.

Однако запрет идет дальше санкций, фактически запрещая организацию в соответствии с законодательством Великобритании и признавая ее членство, поддержку, помощь или использование логотипа этой группы уголовным преступлением.

Большинство связанных с запретом преступлений предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, которое может быть вынесено вместе со штрафом или вместо него.

Запрет Вагнера поставит его в Британии в одну юридическую категорию с Аль-Каидой, ИГИЛом и Хизбаллой. Финансовые активы группы будут признаны собственностью террористов и могут быть не только заморожены, но и арестованы.

В июле комитет по иностранным делам Палаты общин заявил, что правительство на протяжении почти десяти лет недооценивало ЧВК и призвал министров запретить группу.

Специалисты считают, что признание правительством Великобритании российской частной военной компании Вагнера террористической организацией создаст новые препятствия для деятельности наемников и упростит процесс доказывания в суде причастности организации к актам терроризма на территории Украины.

В мае законодатели Национального собрания Франции единогласно одобрили предложение, призывающее правительство Франции и Европейский Союз включить российскую частную военную группу Вагнера в список террористических организаций.