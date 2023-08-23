Британская разведка: РФ не сможет перевозить технику по мостам на юге

﻿Войска РФ продолжают использовать понтонные мосты на пунктах пропуска "Чонгар" и "Геническ", что на административной границе между югом Украины и оккупированным Крымом, после высокоточных ударов ВСУ по стационарным мостам в начале августа, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

Как утверждает ведомство, понтонные мосты "вряд ли смогут полностью выдержать" поток тяжелой техники, которыми Россия перевозит боеприпасы и вооружение на фронт.