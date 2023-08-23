Как украинцы относятся к трезубцу на монументе "Родина-Мать" – опрос

Украинцы одобрительно восприняли инициативу замены герба СССР на трезубец на щите монумента "Родина-Мать" в Киеве. Однако это можно было сделать и после войны, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом свидетельствуют результаты опрос фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

По данным опроса, 67% отнеслись к такому решению положительно, и только 16% - отрицательно, остальные - не определились со своим отношением или им безразлично.

Большинство опрошенных (70%) соглашаются, что замена герба СССР на трезубец на монументе "Родина-Мать" является важным событием, символизирующим борьбу Украины за свободу и разрыв с советским прошлым. Не согласны с этим около 17%.

В то же время большинство украинцев (69%) согласились и с тем, что заменить герб СССР трезубцем на монументе "Родина-Мать" можно было и позже (например, после войны), а теперь целесообразнее было бы направить эти деньги на помощь армии и людям, пострадавших от войны. Не согласились с этим около 21% респондентов.

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 9 по 15 августа 2023 года по всей Украине, кроме оккупированных Россией территорий среди 2019 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%