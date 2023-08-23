Почему космическая программа России провалилась

11 августа с космодрома «Восточный» Амурской области РФ с помощью ракеты-носителя «Союз» был запущен луноход «Луна-25». Это была первая лунная миссия в истории современной России после развала СССР. Кремль планировал продемонстрировать всему миру свой научно-технический потенциал и обоснованность претензий на статус важного геополитического игрока. Сначала полет проходил без инцидентов. Но во время приближения к спутнику Земли начались проблемы. 20 августа межпланетная автоматическая станция «Луна-25» разбилась о поверхность Луны, зафиксировав очередное фиаско российских космических амбиций, сообщает Зеркало недели.

Последняя советская миссия «Луна-24» побывала на Луне еще в 1976 году. Крах «Луна-25» — это не только очередная неудача в космических исследованиях. Это еще и некое персональное поражение Владимира Путина. Российский диктатор неоднократно заявлял об амбициозных планах на космос. 19 июля 2023 года, за месяц до краха миссии, Путин говорил: «У нас крупные планы и по близкому, и по дальнему космосу. Здесь есть над чем работать и есть чем заниматься». Вслед за беспилотными российскими миссиями на спутник Земли должны были запустить пилотные космические программы. А дальше были запланированы миссии в глубокий космос и исследование Марса. Но одно дело — амбиции и мечты, и совсем другое — способность эти планы реализовать.

Для Путина успех миссии «Луна-25» должен был стать эффективным средством пропаганды для внутренней и внешней аудитории. Дескать, современная Россия способна не только вести захватнические войны, осуществлять жестокие ракетные атаки на Украину, убивать гражданское население и уничтожать инфраструктуру, но и самостоятельно запускать ракеты в космос, да еще и в условиях западных санкций. Делать вклад в науку. И претендовать на кусок большого космического пирога в будущем освоении ресурсов Луны. Если бы «Луна-25» успешно села на поверхность спутника Земли, Кремль мог бы делать вид, что Россия тоже участвует во вторых лунных гонках. На самом же деле она плетется далеко позади США и даже Китая и рискует пропустить вперед Индию.

Геополитическая картина мира в начале XXI века подверглась серьезным изменениям. И изменения эти частично отразились в космических достижениях государств. Можно много размышлять о полетах в глубокий космос и рассказывать россиянам очередную порцию басен о том, «как мы будем гулять по поверхности Луны, построим там станцию, а потом полетим на Марс». Однако основные достижения РФ — это относительно регулярные запуски на Международную космическую станцию, которая вращается вокруг Земли, и вывод на орбиту нашей планеты спутников разного назначения. Вместе с тем все немногочисленные попытки «Роскосмоса» самостоятельно реализовать дальние космические миссии к другим телам Солнечной системы были неудачными.

В ноябре далекого 1996 года за пять часов до запуска разбилась российская межпланетная космическая станция «Марс-1996». Полет на Марс должен был продемонстрировать символичную наследственность РФ и СССР в покорении космического простора. Аппарат был оснащен мощными на то время научными приборами, в частности производства других стран. Это была самая тяжелая из всех межпланетных станций, когда-либо запускавшихся в космос. Но до Марса она не долетела — сгорела в земной атмосфере.

Российское самолюбие было уязвлено. Чтобы выйти из ситуации, в «Роскосмосе» предложили новый проект. На этот раз к спутнику Марса — Фобосу. Проект «Фобос-Грунт» утвердили еще в 1998 году. Его практическую реализацию начали в 2005 году. Но миссию постоянно переносили. Денег тоже не хватало. В ноябре 2011 года россияне наконец попробовали запустить на Марс свой новый межпланетный зонд. Целью межпланетной станции объявили высадку на Фобосе — крохотном спутнике красной планеты. После взятия проб грунта и ряда астрономических исследований аппарат должен был вернуться на Землю.

Российская власть возлагала большие надежды на эту миссию. Успех полета к Марсу должен был подтвердить статус РФ как крупного космического государства. Но «Фобос-Грунт» не оправдал надежд. Космическая станция после запуска не смогла покинуть сферу притяжения Земли и вместо путешествия в глубины космического простора начала медленно падать на родную планету. 15 января 2012 года «Фобос-Грунт» сгорел в земной атмосфере. Марсианские планы Москвы обломками упали в Тихий и Атлантический океаны и на Южную Америку. Позже тогдашний руководитель «Роскосмоса» Владимир Поповкин заявил, что миссию к Фобосу могут повторить в 2022–2025 годах. И, судя по текущему состоянию дел, России сейчас не до Марса. Она не может добраться даже до Луны.

Пока Россия пользовалась плодами наработок времен СССР, космонавтика не стояла на месте. В 2007 годно началась лунная программа Китая. В ее рамках в декабре 2013 года КНР смогла посадить на поверхность спутника Земли аппарат «Чанье-3». В январе 2019 года китайская межпланетная станция «Чанье-4» впервые в истории совершила успешную посадку на боковую поверхность Луны. А в декабре 2020 года «Чанье-6» доставил на Землю образцы лунной почвы. У Пекина амбициозные планы, не ограничивающиеся лишь беспилотными экспедициями.

К космическим гонкам подключились и другие игроки. На днях мягкую посадку на Луну готовится осуществить индийский космический зонд «Чандраян-3». Если она будет успешной, это станет дополнительным ударом по репутации России. Интересно, что посадка индийского аппарата запланирована в районе южного полюса — там, где должна была сесть российская «Луна-25», если бы не разбилась.

Но Россия отстает не только в запуске беспилотных миссий к Луне и другим телам Солнечной системы. Страна-агрессор отстает в разработке современного пилотируемого космического корабля, способного доставить людей на спутник Земли и дальше — вплоть до Марса.

В 2009 году российская ракетно-космическая корпорация «Энергия» выиграла конкурс на создание проекта пилотируемого космического корабля нового поколения. Его основным назначением должны были стать полеты на Луну с космонавтами на борту. Корабль получил название «Орел». Только в период с 2016-го по 2025 год на его финансирование было запланировано выделить свыше 57 млрд российских рублей.

Реализация проекта проходила медленно и со скандалами. Первый запуск нового российского космического корабля постоянно переносили. Еще недавно пробный старт без пилотов планировали на 2023 год. И сейчас его решили перенести на 2028-й. Точная причина такого значительного временного смещения неизвестна. Но, очевидно, она связана с агрессией России против Украины и режимом санкций, усложнивших доступ РФ к современным передовым технологиям. При этих условиях есть большие сомнения в том, что в ближайшие 10 лет Москве удастся отправить на Луну своих космонавтов. Тем временем конкуренты Кремля могут похвастаться значительно большими успехами.

В 2006 году НАСА подписало контракт с компанией «Локхид Мартин» на строительство нового пилотируемого межпланетного космического корабля «Орион». Процесс не был идеальным. Но в декабре 2014 года корабль успешно стартовал с космодрома на мысе Канаверал. Параллельно в США началась реализация космической программы по возвращению на Луну, получившая название «Артемида». В ноябре-декабре 2022 года космический корабль «Орион» в рамках миссии «Артемида-1» осуществил успешный облет без экипажа вокруг Луны и вернулся на Землю. Следующая аналогичная миссия «Артемида-2» должна состояться уже с пилотами на борту. А космонавты, которые будут принимать участие в миссии «Артемида-3», должны высадиться на поверхность спутника. Ориентировочно это произойдет в 2025 году. В дальнейших планах американцев — строительство лунной орбитальной станции Gateway. А дальше — рывок к Марсу.

К гонкам за Луну активно присоединился Китай. В 2020 году прототип китайского космического корабля, предназначенного для полета к спутнику Земли, осуществил первый тестовый полет без экипажа. Можно ожидать, что через несколько лет китайские астронавты смогут опробовать его на практике. А Китай до 2030 года — осуществить пилотируемую миссию с высадкой на Луну. Проблема, мешающая Пекину двигаться быстрее в гонках с США, — отсутствие мощной ракеты-носителя, которая находится на стадии разработки.

Активное участие в космических гонках приняла и компания Илона Маска SpaceX. Регулярные запуски Dragon на МКС уже стали обыденностью. Но Маск отважился на больше. Сейчас активно продолжаются испытания космического межпланетного корабля многоразового использования Starship и ракеты-носителя Super Heavy. Его назначение — полеты на Луну и Марс. В апреле в этого года состоялось первое орбитальное испытание совместной работы космического корабля и ракеты-носителя. Оно завершилось не слишком удачно. Корабль поднялся на высоту 39 км, после чего его подорвали из-за отказа в работе двигателей. Но работы активно продолжаются. Существует большая вероятность, что в течение ближайших нескольких лет Starship таки полетит в космос. Чего нельзя сказать о российском «Орле».