Президент Литвы приехал в Киев на День независимости

Президент Литвы Гитанас Науседа в среду утром прибыл в Киев для участия в праздновании Дня независимости Украины, сообщает Европейская правда.

"Вернулся в Киев, чтобы отпраздновать День независимости Украины вместе с братским украинским народом. Победа Украины уже близка!" , – написал Науседа.

Он добавил, что Литва будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Президент Литвы также примет участие в саммите Крымской платформы.

Как сообщили в канцелярии президента Литвы, во время рабочего визита в Киев Гитанас Науседа также встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудит с ним вопрос о помощи Украине, которая защищается от российской агрессии, и переговоры о членстве Украины в Европейском Союзе.

Визит не был анонсирован заранее.