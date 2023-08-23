РФ перебрасывает ракеты в Скадовск под видом гуманитарного груза – Генштаб

В Генштабе предполагают, что под видом гуманитарного конвоя, который должен прибыть из РФ во временно оккупированный Скадовск Херсонской области, россияне могут доставить ракеты для "приветственных" обстрелов подконтрольной Украине Херсонской области, сообщает Укринформ.

Об этом заявил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона.

"В оккупированный Скадовск Херсонской области ожидается прибытие гуманитарного конвоя из РФ для необеспеченных граждан. Но, вероятно, просто под прикрытием гуманитарного груза оккупанты проводят доставку ракетных и артиллерийских боеприпасов" , - отметил спикер.

Ковалев объяснил, что в среде российских оккупантов и коллаборантов в Скадовске обсуждают подготовку "поздравлений" для подконтрольных Украине территорий Херсонской области.