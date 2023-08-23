Ко Дню независимости Украину посетят депутаты из 14 стран и Европарламента

В среду и четверг состоится совместный визит в Украину депутатов парламентов 14 государств и Европейского парламента, сообщает Европейская правда.

По словам председателя комиссии по международным делам парламента Эстонии Марко Михкельсона, цель международной делегации – выразить твердую поддержку Украине во время визита, который приходится на канун Дня независимости и сам День независимости.

На встречах с членами парламента и правительства планируют обсудить ситуацию в сфере безопасности и предоставления Украине помощи, необходимой для стратегической победы над Россией, которая развязала агрессивную войну. Также будет поднят вопрос о привлечении РФ к ответственности и о компенсации нанесенного агрессией ущерба.

Делегация депутатов парламентов, состоящая из 25 человек, встретится в Киеве со спикером Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком и руководителями парламентских комиссий, а также посетит заседания ВР. Кроме того, делегация планирует встретиться с заместителем премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной, заместителем министра иностранных дел Евгением Перебийнисом, заместителем министра обороны Андреем Шевченко и заместителем министра внутренних дел Алексеем Сергеевым.

Во время двухдневного визита делегация также примет участие в третьем саммите Крымской платформы, который состоится в Киеве. В четверг, в День независимости Украины, депутаты посетят аэродром в Гостомеле и расположенный под Киевом город Ирпень.

В визите примут участие делегаты от Австрии, Бельгии, Болгарии, Эстонии, Испании, Ирландии, Исландии, Канады, Литвы, Польши, Португалии, Швеции, Германии, Финляндии и Европейского парламента, которые входят в созданную для поддержки Украины всемирную парламентскую сеть United4Ukraine.