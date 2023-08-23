ООН начала сбор почти 270 млн долларов на поддержку Украины зимой

ООН вместе с донорами собирает средства для поддержки Украины в холодный период. Речь идет о сумме в 268 млн долларов.﻿ Об этом заявил спикер ООН Стефан Дюжаррик, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"Мы вместе с партнерами начали инициативу с призывом собрать 268 млн долларов США, чтобы поддержать более 1,3 млн человек конкретной помощью в ближайшие зимние месяцы" , - заявил он.

Спикер добавил в комментарии журналистам, что в результате войны в Украине серьезно повреждены дома, энергетическая, газовая инфраструктура, водоснабжение. Это, как отметил Дюжаррик, "подвергает миллионы людей чрезвычайному риску во время холодного времени года, которое в Украине обычно начинается в октябре и длится до марта", а температура воздуха может опускаться до -30 градусов.

"На эту зиму мы с нашими партнерами, в первую очередь, будем проводить аварийные ремонты домов в прифронтовых населенных пунктах. Также предоставим одежду, отопительные приборы и другие зимние вещи" , - сказал Дюжаррик.

По его словам, ООН будет давать приоритет ремонтам в центах, где размещаются переселенцы, а также выплатам финансовой помощи. Гуманитарные организации помогут с ремонтом муниципальных систем отопления