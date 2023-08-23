Микрокредитование востанавливается: украинцы нарастили задолженность

За первое полугодие 2023 года в Украине было выдано 3,88 млн. микрокредитов на общую сумму 18,4 млрд. грн. Для сравнения, за весь прошлый год украинцы взяли у микрофинансовых организаций микроссуд 23,9 млрд грн. Об этом сообщает "Опендатабот".

Хотя отмечается, что средняя сумма кредита и темпы прироста количество взятых микрозаймов во втором квартале несколько снизились по сравнению с первым.

После провала в первой половине 2022 года в текущем году рынок начал восстанавливаться. В среднем в этом месяце украинцы берут 650 тысяч микрозаймов. Это почти в 1,5 раза больше, чем в 2022, но все еще в 1,8 раза меньше соответствующего периода 2021 года: тогда в месяц, в среднем, выдавалось 1,17 млн микрокредитов.

Однако количество выданных кредитов ежеквартально увеличивается. Так, за второй квартал (апрель-июнь) прирост составил 7%. По сравнению с первым кварталом текущего года, когда прирост составлял 18%, темпы несколько утихли.

Средняя сумма кредита несколько уменьшилась во втором квартале: на 7% – с 4931 грн. до 4564 грн. Для сравнения, в прошлом году во втором квартале средняя сумма составляла 3810 грн., а во втором квартале 2021 года – 4468 грн.

В настоящее время украинцы задолжали МФО 8,9 млрд грн. Это в 1,7 раза меньше задолженности на 1 июля 2021, тогда она составляла 14,9 млрд грн и на 22% меньше суммы задолженности на конец первого полугодия 2022 года (11,4 млрд грн)