В Сумской области беспилотник разрушил школу, двое погибших
В Сумской области в результате атаки беспилотника типа Shahed разрушено здание учебного заведения.
Об этом сообщили в Сумской ОВА.
"Сегодня в 10.05 в городе Ромны российский БПЛА типа Shahed попал в учебное заведение. К сожалению, здание заведения полностью разрушено", – говорится в сообщении.
В ОВА отметили, что на месте развернули штаб ликвидации последствий, работают все службы.
Обновлено. В результате атаки беспилотника погибли двое работников школы, еще двое находятся под завалами. Продолжается поисково-спасательная операция, сообщили в военной администрации.