В собственность Украины передали два завода российского олигарха

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции и взыскал в доход государства 100% корпоративных прав производителя стройматериалов ООО АЭРОК, конечным владельцем которых является Группа ЛСР российского олигарха Андрея Молчанова.﻿ Об этом заявили Государственном бюро расследований, сообщает Экономическая правда.

"АЭРОК" владеет двумя газобетонными заводами в Киевской области - в Обухове и Березане.

В мае прошлого года ГБР установило, что предприятие по изготовлению строительных материалов контролируется российским олигархом Молчановым. Бизнесмен является бывшим членом Совета Федерации федерального собрания РФ, является приближенным к оккупационным властям и является налогоплательщиком в российский бюджет.

Прибыль, получаемая украинским ООО "АЭРОК", направлялась в виде дивидендов и роялти в так называемую "материнскую компанию" из России.

"Российская коммерческая структура является крупным налогоплательщиком на территории страны-агрессора. Поэтому за счет полученных средств от украинского общества уплачивались налоги и сборы в бюджет страны-оккупанта, финансировался ее силовой блок и оборонно-промышленный комплекс во время агрессии против нашего государства" , – отметили правоохранители.

Активы компании были арестованы и переданы в управление АРМА.