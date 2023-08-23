Huawei могла построить секретную сеть для производства чипов – СМИ

Китайскую Huawei подозревают в строительстве секретной сети для производства чипов. Производитель находится под санкциями США, ему фактически запретили сотрудничество с американскими компаниями, сообщает Новое время.

Как пишет Bloomberg, ведущая ассоциация мировых производителей чипов предупреждает, что компания Huawei строит по всему Китаю ряд секретных предприятий по производству полупроводников.

Это которая позволит компании, занесенной в черный список Минторга США, обойти санкции и способствовать реализации технологических амбиций КНР.

Производитель телекоммуникационного оборудования Huawei в прошлом году занялся производством чипов. Согласно оценкам вашингтонской компании Semiconductor Industry, компания получает около $30 млрд госфинансирования от правительства КНР и своего родного города Шэньчжэнь.

Huawei купила минимум два существующих завода и строит еще как минимум три, говорится в презентации компании для инвесторов.

Минторг США включил Huawei в свой черный список в 2019 году, фактически запретив китайскому техногиганту работать с американскими компаниями.

Однако, если Huawei строит и покупает мощности под именем других компаний, не раскрывая своего участия в бизнесе, китайская компания может обойти эти ограничения и закупать американское оборудование для производства чипов.

Бюро промышленности и безопасности Минторга США заявило, что следит за ситуацией и готово принять меры. Ведомство уже внесло в черный список десятки китайских компаний, помимо Huawei. В том числе под ограничения попали две компании, которые по словам SIA являются частью сети Huawei. Это Fujian Jinhua Integrated Circuit и Pengxinwei IC Manufacturing Co (PXW).

В январе этого года Белый дом прекратил выдавать лицензии американским компаниям на экспорт большинства товаров для китайской Huawei.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Администрация президента США Джо Байдена запретила продажу нового телекоммуникационного оборудования от китайских Huawei и ZTE из-за угрозы национальной безопасности США.