В Крыму произошел взрыв, в небе большой "гриб" – медиа

Во временно оккупированном Крыму в поселке Оленевка произошел взрыв, поднимается огромное облако дыма. Об этом пишут местные каналы и украинские ресурсы, освещающие войну, сообщает Лига.net.

Сообщается о взрывах в Оленевке, после чего в небо начал подниматься большой "гриб" дыма. Есть неподтвержденная информация об ударе по военному объекту россиян.

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Фото: Крымский ветер / Telegram

Оленевка расположена на мысе Тарханкут — это западное побережье полуострова.

Представители оккупантов пока не комментировали ситуацию.

По данным "Крым. Реалии", в Оленевке стоят позиции оснащенного сверхзвуковыми противокорабельными ракетами "Оникс" оперативно-тактического комплекса "Бастион", из которого оккупанты обстреливают юг — Николаевскую и Одесскую области. 

Стоит отметить, что 22 августа начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов анонсировал, что "на днях" украинский народ "увидит", как на территории Крыма уничтожают захватчиков.

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