Россиянам становится опасно на своих аэродромах, - эксперт

Российским оккупантам становится опасно на своих аэродромах. Они переместили авиацию как можно дальше, но есть и другие объекты, куда "что-нибудь может прилететь". Поэтому могут быть новые инциденты. Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, сообщает РБК-Украина.

По его словам, атаки на территории России стали настолько частыми, что "нет смысла притворяться, будто Украина ни при чем".

Коваленко добавил, что мы видим, как в последнее время увеличивается количество инцидентов, особенно по стратегической авиации.

"Кажется, после Энгельса в 2022-м была пауза, а теперь один аэродром за другим. Однажды россиянам становится опасно на своих аэродромах. Они, конечно, отогнали авиацию подальше, но есть и другие объекты, куда что-то может прилететь. Будем ждать новых инцидентов" , - отметил эксперт.

Напомним, 19 августа Минобороны РФ заявило об атаке на военный аэродром "Сельцы" в Новгородской области.

А 21 августа в Калужской области России якобы произошла очередная атака беспилотников. В частности, на аэродром "Шайковка"