В Украину впервые приехал президент Португалии и посетил Бучу

Президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза посетил Украину с двухдневным визитом, сообщает Европейская правда.

Глава Португальской Республики сошел на железнодорожном вокзале в Киеве в сопровождении министра иностранных дел страны Жоау Гомеша Кравинью и других должностных лиц, а также историка Жозе Пачеко Перейры и бизнесмена Луиса Делгадо. Это его первый визит в Украину.

"Цель является многогранной. Во-первых, продолжить португальское присутствие. Премьер-министр был здесь, председатель Ассамблеи Республики был здесь, министр иностранных дел был здесь несколько раз, а теперь приехал президент. Португалия демонстрирует свою солидарность во всех сферах" , – сказал Марселу Ребелу де Соуза по прибытии.

Глава государства добавил, что "все, что является фундаментальным, а все является фундаментальным сейчас в жизни Украины, является фундаментальным и в жизни Португалии".

Он также объявил, что примет участие в торжествах по случаю 32-й годовщины независимости Украины в четверг, считая, что "этот год является еще более особенным", поскольку к празднованию присоединяются представители других стран, а также потому, что продолжается украинское контрнаступление, которое является "подтверждением ее суверенитета".

Позже Марсело Ребелу де Соуза посетил Бучу, где почтил память погибших.

Marcelo Rebelo de Sousa visita a Igreja de Santo André, em Bucha. O local onde esteve uma vala comum onde foram encontrados cerca de 200 corpos. pic.twitter.com/o6uHXDZq6c — João Porfírio (@porfiriojoao1) August 23, 2023