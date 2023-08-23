Легендарный кинорежиссёр вступился за русских

Датский режиссер Ларс фон Триер опубликовал в соцсети обращение к президентам Украины и России, а также к премьер-министру Дании, в котором раскритиковал решение страны предоставить Украине истребители F-16 и вступился за россиян, сообщает Зеркало недели.

«Кстати: господину Зеленскому и господину Путину, и не в последнюю очередь госпоже Фредериксен (которая вчера, как по уши влюбленная, позировала в кабине одной из самых страшных машин современности для убийств, улыбаясь от уха до уха): «ЖИЗНИ РОССИЯН ТОЖЕ ВАЖНЫ» , – написал режиссер.

20 августа стало известно, что Нидерланды и Дания обязались предоставить Киеву американские истребители F-16 по завершении подготовки украинских пилотов и инженеров.

Владимир Зеленский посетил военные авиабазы Эйндховен и Скридструп, где вместе с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен протестовал два истребителя F-16.

Дания объявила, что передаст Украине 19 истребителей. Нидерланды еще не определились, сколько F-16 передадут Киеву, однако Зеленский заявлял о 42 самолетах.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов посоветовал датскому режиссеру Ларсу фон Триеру, который в своем обращении в соцсетях заявил, что "жизни россиян тоже важны", просто представить, что на месте украинцев, погибающих от российских ударов, его родные.

“Война – это не кино, где актеры играют в жизнь и смерть. За каждым живым террористом-россиянином стоит убитый украинец. Выбор между палачом и жертвой становится трагедией, когда художник выбирает сторону палача” , - написал Данилов.

Он подчеркнул, что Украина живет не в абстракции, а в жестокой реальности, в которой россияне являются убийцами.