Скандал с куртками для ВСУ: в Минобороны раскрыли детали закупки

На заседании антикоррупционного комитета при Верховной Раде Украины рассказали о деталях закупки комплектов одежды для ВСУ, сообщает Украинская правда.

В среду 23 августа состоялось заседание, на которое пригласили представителей Минобороны и правоохранительных органов. Впрочем, Министр обороны Алексей Резников не пришел. От ведомства выступал заместитель министра Денис Шарапов.

В ходе заседания нардеп Ярослав Железняк, который возглавил следственную комиссию Верховной Рады о фактах коррупции Минобороны, рассказал, что по данным комиссии, в истории закупки была задействована схема поломанного инвойса.

Железняк продемонстрировал счет из турецкой таможенной базы, где указана цена на куртки и штаны для украинских военных. Эта цена втрое меньше, чем в документах Минобороны.

Фото: Роман Романюк, УП

По словам Железняка - этот разрыв привлек внимание таможенников в Молдове на этапе первой доставки осенью 2022 года и тогда фуры задержали. Но впоследствии отпустили по просьбе Минобороны.

Заместитель министра Денис Шарапов сообщил, что в Минобороны такого инвойса не было и он датируется днем, когда соглашение было подписано. В то же время в Минобороны не могли знать, что поставщик покупает форму в Турции по более низкой цене, чем продает в Украине.

По словам представителей Минобороны и ВСУ сейчас на складе лежит 75 тысяч комплектов этой формы. Еще около 120 тысяч комплектов у военных.

Шарапов продемонстрировал один из комплектов, но у членов сомнения, что это комплект именно из указанной поставки.

Фото: Роман Романюк, УП

Отдельно у членов комитета были вопросы к процедуре выбора поставщика. Поскольку есть признаки, что фирма "Vector avia hava araçlari", была создана специально под эту поставку, а ее основатель выехал из Украины в середине 22-года и физически не мог подписывать документы в Украине, хотя подписи стоят.

В заседании антикоррупционного комитета объявили паузу.