Взрывы в Крыму: ГУР сообщает об уничтожении комплекса С-400
Сегодня, 23 августа, в оккупированном Крыму уничтожен российский комплекс С-400.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
По данным разведки, примерно в 10:00 вблизи села Оленевка на мысе Тарханкут российскую зенитно-ракетную систему большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф".
"В результате взрыва полностью уничтожена сама установка, установленные на ней ракеты и личный состав", – говорится в сообщении.
"Учитывая ограниченное количество таких комплексов на вооружении врага, это ― болезненный удар по системе ПВО оккупантов, что будет иметь серьезное влияние на дальнейшие события в оккупированном Крыму", – отмечают в ГУР.