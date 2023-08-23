Премьер-министр Финляндии прибыл с визитом в Украину

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо прибыл с первым в должности визитом в Украину, сообщает Европейская правда.

"Добро пожаловать в Украину, Петтери Орпо. Я благодарю Финляндию за ее военную и гуманитарную поддержку, санкции и готовность возглавить ряд пунктов "формулы мира". Я также пригласил Финляндию принять участие в нашем Форуме оборонной промышленности этой осенью" , – написал президент Владимир Зеленский в Twitter.

Как пишут финские СМИ, о визите премьера не было объявлено заранее из соображений безопасности.

Орпо начал свое путешествие с посещения Ирпеня, что под Киевом, где были возведены дома, предоставленные Финляндией для тех, кто лишился жилья.

Финский премьер высоко оценил строительство временного жилья как хорошую конкретную помощь и сказал, что Финляндия активно участвует в восстановлении Украины.