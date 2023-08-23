В Белгородской области РФ заявили о еще одной атаке беспилотника и 3 погибших

Губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков заявил об атаке беспилотника на санаторий в селе Лавы, в результате чего, по его словам, погибли три человека, сообщает Радио Свобода.

Беспилотник, как уточнил чиновник, сбросил взрывное устройство на санаторий, когда люди находились на улице.

"Двое мужчин от полученных ран скончались на месте. При жизни одного пострадавшего до последнего боролись врачи, но полученные травмы были несовместимы с жизнью" , – написал Гладков в своем телеграмм-канале.

По словам губернатора, это была повторная атака: за несколько часов до этого с беспилотника сбросили две гранаты. В результате взрыва были выбиты окна в здании санатория, иссечен фасад. Пострадавших тогда не было.

Проверить заявление Гладкова из независимых источников пока невозможно. Украинские военные, которых губернатор обвинил в обстреле, ситуацию не комментировали.

Представители властей Белгородской, Брянской и Курской областей России, граничащие с Украиной, заявляют о регулярных обстрелах. В атаках они обвиняют украинскую армию. Руководство Украины обстрелы не комментирует.

Copyright © 2023 RFE/RL, Inc. Перепечатывается с разрешения Радио Свободная Европа / Радио Свобода