Финляндия предоставит Украине новый пакет помощи – премьер

Финляндия в ближайшее время утвердит новый, уже 18-й, пакет помощи Украине. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Киеве 23 августа, сообщает Европейская правда.

Орпо напомнил, что за время войны Финляндия предоставила Украине 17 пакетов помощи. По его словам, 18-й пакет помощи поступит очень скоро.

По словам Орпо, этот пакет является таким же по объему, что и предыдущие. Он отметил, что Финляндия – один из крупнейших доноров Украины с учетом размера страны.

"Там есть вещи, которые действительно необходимы: тяжелое вооружение и боеприпасы" , – прокомментировал Орпо содержание пакета помощи.

Зеленский поблагодарил Финляндию за уже оказанную помощь и сказал, что новый пакет действительно необходим.

Орпо также сравнил нынешнюю войну России против Украины с зимней войной Финляндии.