Зеленский о контрнаступлении: двигаемся понемногу, но направление правильное
Контрнаступление Вооруженных сил Украины происходит по нескольким направлениям. Военные продвигаются понемногу, впрочем направление правильное. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на общем брифинге с премьер-министром Финляндской Республики Петтери Орпо.
Как отметил президент, плотное минирование фронта затрудняет контрнаступление, впрочем, военные продолжают двигаться вперед.
"Относительно контрнаступления. Мы видим его на нескольких направлениях. Мы идем вперед. Нам очень сложно, потому что очень плотное минирование. Тысячи мин - это то, что оставляет после себя Россия. Самое главное - тенденции. Мне военные докладывают такую тенденцию: мы постоянно движемся вперед. Да, понемногу, но направление правильное", - заявил президент.