Зеленский прокомментировал слухи об отставке Резникова и назначении послом

Президент Владимир Зеленский в ответ на вопрос о вероятности увольнения министра обороны Алексея Резникова заявил, что сможет комментировать кадровые решения, когда будут подписаны им соответствующие указы, сообщает Украинская правда.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо

У Зеленского спросили, возможна ли отставка Резникова и назначение его послом Украины в Великобритании.