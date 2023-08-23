Зеленский прокомментировал слухи об отставке Резникова и назначении послом
Президент Владимир Зеленский в ответ на вопрос о вероятности увольнения министра обороны Алексея Резникова заявил, что сможет комментировать кадровые решения, когда будут подписаны им соответствующие указы, сообщает Украинская правда.
Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо
У Зеленского спросили, возможна ли отставка Резникова и назначение его послом Украины в Великобритании.
"Я готов комментировать любые кадровые решения в нашем государстве только после того, как будут подписаны мной соответствующие указы", – ответил президент.