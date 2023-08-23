Цены на бензин и дизель в сетях АЗС снова выросли

За два дня текущей недели – с 22 по 23 августа – средняя цена по Украине на бензин марки А-95 выросла на 14 копеек до составила 52,68 грн/л, бензин А-95+ – на 13 копеек, до 54,84 грн/л, на дизельное горючее – на 14 копеек, до 52,2 грн/л. Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на "Консалтинговую группу "А-95".

Консолидированная сеть АЗС группы "Приват" (ANP, Avias и т.п.), насчитывающая около 950 АЗС, повысила цены на топливо на 1 грн. В частности, бензин марки А-95 подорожал до 53 грн/л, А-95-премиум – до 32,5 грн/л, дизельное топливо – до 53 грн/л.

На станциях VostokGaz на 2,5 грн/л подорожала стандартная "пятерка" и дизтопливо – до 50,89 грн/л. Сети "БРСМ-Нефть", U.GO и "Маркет" повысили цены на горючее в пределах 11-50 копеек.