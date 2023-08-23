Украина снова экспортировала рекордное количество электроэнергии - "Укрэнерго"

Компания "Укрэнерго", вчера 22 августа, была вынуждена для покрытия спроса с 13:00 до 22:00 применить аварийную помощь из энергосистем Польши и Румынии. Общий объем аварийной помощи побил новый рекорд – 3900 МВт-ч, сообщает Лига.Бизнес.

Накануне аварийная помощь составила 2000 МВт-ч.

Вчера потребление электроэнергии в стране держалось на верхних отметках. Вечерний максимум потребления всего на 2,5% был ниже летнего рекорда, зафиксированного 21 августа.

В "Укрэнерго" напоминают, что аварийная помощь не является коммерческим импортом, это последняя и самая дорогая мера экстренного реагирования для балансировки энергосистемы, которая не требует отключения потребителей.

Основная причина привлечения аварийной помощи – дефицит электроэнергии в энергосистеме из-за большого объема повреждений на тепловых и гидроэлектростанциях. Кроме того, ведется активная ремонтная кампания на атомных электростанциях, которые готовятся к работе на максимальной мощности зимой.

Объемов импорта, который поступает в украинскую энергосистему из Европы и формируется в рамках функционирования рынка электроэнергии, не хватает для покрытия разницы между увеличенным потреблением и ограниченными возможностями выработки на электростанциях.

Сегодня, 23 августа, импорт незначительных объемов электроэнергии идет из Словакии и Молдовы в вечерние часы с максимальной мощностью в отдельные часы до 467 МВт. Экспорт отсутствует.