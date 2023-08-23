Китай заявил о готовности оказывать гумдопомощь Украине совместно с ООН

Китай готов приобщиться к совместной инициативе Организации Объединенных Наций с партнерами по сбору средств в поддержку Украины этой зимой. Об этом на брифинге заявил спикер МИД КНР Ван Вэньбинь, сообщает Укринформ.

"Китай собственным образом играет конструктивную роль в оказании гуманитарной помощи пострадавшим в Украине" , - сказал Ван.

Дипломат напомнил, что Китай выступил с инициативой шести пунктов по улучшению гуманитарной ситуации в Украине (в начале марта прошлого года – ред.) и направил в Украину несколько партий гуманитарных грузов.

"Мы готовы и дальше прилагать усилия в этом направлении" , - заявил Ван.

Ранее сообщалось, что Организация Объединенных Наций совместно с партнерами объявила сбор средств на поддержку Украины зимой.