Китай заявил о готовности оказывать гумдопомощь Украине совместно с ООН
Китай готов приобщиться к совместной инициативе Организации Объединенных Наций с партнерами по сбору средств в поддержку Украины этой зимой. Об этом на брифинге заявил спикер МИД КНР Ван Вэньбинь, сообщает Укринформ.
"Китай собственным образом играет конструктивную роль в оказании гуманитарной помощи пострадавшим в Украине", - сказал Ван.
Дипломат напомнил, что Китай выступил с инициативой шести пунктов по улучшению гуманитарной ситуации в Украине (в начале марта прошлого года – ред.) и направил в Украину несколько партий гуманитарных грузов.
"Мы готовы и дальше прилагать усилия в этом направлении", - заявил Ван.
Ранее сообщалось, что Организация Объединенных Наций совместно с партнерами объявила сбор средств на поддержку Украины зимой.