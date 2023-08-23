В Киеве вынесли приговоры четырем "блогерам", показывавшим работу ПВО

Суды в Киеве вынесли приговоры четырем "блогерам". Они засветили в соцсетях и мессенджерах работу противовоздушной обороны в столице.﻿ Об этом заявили в Киевской городской прокуратуре, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

По данным следствия, в мае четверо жителей Киева во время ракетных атак оккупантов сняли на камеру и распространяли в мессенджерах и других социальных сетях результаты поражения воздушных целей. Также "блогеры" засветили размещение Сил обороны и направление систем ПВО в Киеве.

В ходе следствия все фигуранты признали свою вину в полном объеме. В июле материалы дел передали в суд.

Районные суды Киева признали "блогеров" виновными по ч. 2 ст. 114-2 УКУ и вынесли приговоры. Фигурантам назначили по 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком от 1 до 3 лет соответственно. Приговоры вступили в силу.

Напомним, во время ночной атаки россиян 16 мая несколько "блогеров" в Киеве сняли и опубликовали в сети работу ПВО. СБУ разоблачила шесть человек, причастных к этому. Позже правоохранители разоблачили еще девять жителей Киева.