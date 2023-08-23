Удалось ли Зеленскому оторвать Сербию от России

Вчера в Афинах прошел неформальный саммит лидеров Западных Балкан при участии Владимира Зеленского и представителей Евросоюза, сообщает Зеркало недели.

Участники саммита приняли Афинскую декларацию, посвященную нашей стране. В ней была выражена поддержка «независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно-признанных границ, основанная на ценностях демократии и верховенства права, перед лицом российской агрессии».

Не все были согласны с проектом этого важного документа, в частности сербский президент настоял, чтобы был убран пассаж о поддержке антироссийских санкций. И все же важная для Украины декларация была принята и продемонстрировала коллективную поддержку нашей державы.

Событие значимое. Но не менее значимой была и вторая в этом году встреча президента Владимира Зеленского с сербским коллегой Александаром Вучичем.

Из соображений безопасности она не анонсировалась заранее, и Вучич объявил о ней лишь вечером первого дня саммита, за несколько часов до ее начала, заявив, что ожидается откровенный разговор тет-а-тет по всем актуальным проблемам двусторонних отношений Сербии и Украины. В том числе и о признании/непризнании Косово.

Пока информация об этой встрече весьма скудная. Но, похоже, что переговоры все же были достаточно успешными. Зеленский отметил их откровенность и продуктивность, а Вучич написал о «корректном, хорошем, откровенном и дружеском разговоре» по всем важным вопросам и для Сербии, и для Украины, для региона и мира. Он особо отметил, что были обсуждены события в Украине и «на КиМ» (Косово и Метохия, такое название Косово используют в Сербии). Повторил Вучич и то, что Сербия с начала российской агрессии уважает территориальную целостность Украины.

По нашей информации из дипломатических источников, Вучич, очевидно, принял приглашение президента Украины и примет участие в очередной встрече «Крымской платформы» (скорее всего, онлайн).

Если так произойдет, это будет болезненным ударом по российскому агрессору, еще одним проявлением того, что Россия оказывается во все большей изоляции.

Это станет если не прорывом в украино-сербских отношениях, то первым шагом к восстановлению действительно дружеских связей двух стран. По словам сербского президента, обсуждались вопросы развития сотрудничества в различных сферах и восстановление Украины после окончания войны.

Примечательно, что на пресс-конференции после встречи с Зеленским сербский президент вспомнил о том, что происходило в 1999 году, когда начались бомбардировки Сербии. По-видимому, президент Украины напомнил, что той весной наша страна приложила немалые усилия для деэскалации. Буквально за несколько часов до начала бомбардировок тогдашние министры иностранных дел Борис Тарасюк и обороны Александр Кузьмук предприняли последнюю попытку убедить Слободана Милошевича начать переговоры с западными союзниками. А позднее Украина осудила бомбардировки Югославии авиацией НАТО. Да и украинские миротворцы долгое время после окончания войны обеспечивали мир в Косово и защищали сербов в новой стране, в отличие от российских десантников, которые быстро покинули Приштину. Поддержание мира — не российские интересы.

Вучич и Зеленский не обошли вниманием преодоление вызовов на евроинтеграционном пути Сербии и Украины и возможность объединения усилий для этого. Были обозначены и другие вопросы — продовольственная безопасность (в контексте возобновления зерновой сделки), развитие транспортного сообщения, взаимное признание документов. Украинский президент поблагодарил сербский народ за помощь нашим беженцам.

Конечно же, для обоих президентов тема признания/непризнания Косово была очень чувствительной и непростой. ZN.UA недавно писало, какой резонанс в Сербии и Украине имела подпись депутатов Верховной Рады под письмом европейских парламентариев о пересмотре политики относительно косовско-сербских отношений и необходимости признания Косово.

Президент Зеленский заверил Вучича в сохранении позиции Украины по поддержке территориальной целостности и неизменности границ Сербии. А это значит, что позиция по Косово — непризнание его независимости — остается прежней. Это подтвердил президент Сербии на пресс-конференции после встречи, дважды отметив, что он «убежден» в сохранении Киевом такой позиции и далее.

А по информации докладчицы Европарламента по Косово Виолы фон Крамон, Вучич предложил Зеленскому в обмен на непризнание Косово начать поставки сербского оружия и боеприпасов...

Действительно, о каком признании независимости Косово, нередко в угоду политикам-популистам и сиюминутным дивидендам, сегодня может идти речь, если часть украинской территории оккупирована Россией? При этом создается впечатление, что отечественные сторонники немедленного признания слабо понимают, какого вида независимость Косово следует выбрать из трех видов: де-юре (полное юридическое); де-факто — по уровню фактического сотрудничества; ad hoc — по необходимости, эпизодически.

Исходя из имеющейся у нас информации, приоритет отдан последнему варианту, для чего в Приштине, по примеру других стран, будет открыт либо «офис связи», либо «дипломатический офис». Это даст возможность обеспечить дипломатическое присутствие в Косово, не нарушая сохранения верности территориальной целостности Сербии. Что отвечает национальным интересам Украины.

Ведь не секрет, что и Белград, и Приштина в отношениях с Украиной руководствуются своими интересами. Белград, все еще принимая во внимание позицию и интересы Москвы в регионе, оказывает Киеву больше декларативную поддержку в международных организациях, но отвергает антироссийские санкции (как это снова произошло в Афинах). Приштина же, надеясь получить от западных союзников большую поддержку в формировании своей государственности, в силу своего потенциала оказывает помощь практическую — обучение минеров, развитие сотрудничества между общественными организациями, гуманитарную помощь.

Встреча Зеленского и Вучича заняла одно из центральных мест в региональных масс-медиа, где был сделан упор на отношении сторон к территориальной целостности. Так хорватский Index отмечает: два президента подтвердили, что Украина не признает независимости Косово, а Сербия — оккупацию части украинской территории. На это же обращают внимание черногорские и словенские СМИ, цитируя слова Вучича об убежденности в том, что Украина не изменит свою позицию по Косово. Радиотелевидение БиГ (BHRT), сербский портал B92, Al Jazeera пишут, что оба президента имели хороший и откровенный разговор.

Российские медиа пока никак не комментировали встречу президентов Сербии и Украины. Но то, что такая встреча Вучича с Зеленским состоялась, безусловно, не радует Москву, все еще надеющуюся удержать сербского президента в своей орбите.

В целом первая поездка украинского президента на Балканы оказалась вполне успешной. Да, эти страны не могут предоставить больших партий вооружений и боеприпасов. Но единогласная поддержка балканскими государствами борьбы Украины за освобождение от российской оккупации, зафиксированная в Афинской декларации, и начало восстановления нормальных отношений с Сербией — одним из лидеров региона — тоже немаловажны.