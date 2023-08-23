Премьер Финляндии: Место Украины – в ЕС и НАТО

После войны Украина должна стать частью евроатлантического сообщества. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на совместной с Президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве, сообщает Укринформ.

"Мы должны надеяться на жизнь после войны, поэтому должны говорить об Украине как части евроатлантического сообщества. Украина должна самостоятельно определять собственное будущее. Украина борется за наши общие ценности и свободу. Место Украины – на Западе, в Евросоюзе и в НАТО" , - сказал Орпо.

Он напомнил, что в Вильнюсе союзники по НАТО подтвердили приверженность намерению сделать так, чтобы Украина стала членом Альянса.

"Финляндия полностью подписывается под этим заявлением" , – заверил глава финского правительства.

Премьер-министр также отметил, что Финляндия приобщается к правительственному плану восстановления Украины, в частности, привлекает к этому финские компании, занимающиеся вопросами зеленой трансформации, образования, цифровизации, восстановления в области энергетики.